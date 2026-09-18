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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر ووزير الشباب والرياضة يبحثان احتياجات أهالي حلايب مع شيوخ القبائل والنواب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، لقاءً موسعًا مع شيوخ وعواقل القبائل والعائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمدينة حلايب؛ لبحث احتياجات أهالي المنطقة ومطالبهم، ودعم جهود التنمية والخدمات المقدمة لأبناء المناطق الحدودية، بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ.

واستمع محافظ البحر الأحمر ووزير الشباب والرياضة إلى مطالب أهالي المدينة ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة، وفي مقدمتها التوسع في إنشاء معاهد التعليم الأزهري، وإنشاء مبنى جديد لمركز الشباب، فضلًا عن توفير وحدات بدوية وقطع أراضٍ تلبي احتياجات المواطنين.

كما عبّر عدد من شيوخ القبائل والأهالي عن اعتزازهم وانتمائهم لمصر، مؤكدين دعمهم للدولة وحرصهم على مواصلة جهود التنمية في المناطق الحدودية.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة تقديم طلبات التقنين عبر المنصة المخصصة لذلك، إلى جانب انتداب لجنة من المحافظة لمراجعة ضوابط توزيع الوحدات البدوية، مع حصر أعداد الوحدات وقطع الأراضي المطلوبة، تمهيدًا لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع أبناء المناطق الحدودية، والاستماع إلى احتياجاتهم ورؤاهم بشأن تطوير الخدمات والأنشطة الرياضية والشبابية.

وأشار الوزير إلى أهمية دور الشباب في دعم جهود التنمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير مزيد من البرامج والأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات النشء والشباب، واستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات أبنائها.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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