تقارير: الجزيرة تفصل 24 صحفيا وموظفا في غزة على خلفية دعوى قضائية بالولايات المتحدة

أفادت تقارير بأن شبكة «الجزيرة» فصلت 24 صحفيًا وموظفًا كانوا يعملون لصالحها في قطاع غزة، بالتزامن مع دعوى قضائية مرفوعة ضد الشبكة في الولايات المتحدة تتهمها بتقديم دعم لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وبحسب ما ورد في الدعوى التي رفعتها منظمة «خط العدالة» في فبراير 2025، بدعم من منظمة «ستاند وذ أس» المؤيدة لإسرائيل، فقد تضمنت الدعوى أسماء الموظفين الـ 24، وزعمت وجود صلات بين عدد منهم ومنظمات تصنفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية، فضلًا عن ادعاءات بشأن عمل بعضهم ضمن صفوف تلك الجماعات.

ولم تتضح- وفق المعلومات الواردة- تفاصيل الأسباب المباشرة وراء إنهاء عمل جميع الموظفين المذكورين أو ما إذا كانت قرارات الفصل مرتبطة مباشرة بالدعوى القضائية.