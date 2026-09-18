حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الشهر المقبل، بعد انتشار العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس شعبة الاتصالات إن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادات في أسعار باقات الإنترنت وباقات المحمول أو الشرائح، موضحًا أن آخر زيادة في الأسعار كانت منذ 6 أشهر.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج «بين الناس»، أن أسعار الباقات وخدمات الإنترنت ارتفعت منذ فترة، وأن أي زيادة جديدة في الأسعار لا بد أن تكون بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر من نشر الشائعات.

وأوضح أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء ليس لها تأثير على أسعار باقات الإنترنت والمحمول.