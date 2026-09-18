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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع سفير الهند بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سوريش كيه ريدي سفير الهند لدى مصر؛ حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجالات بناء القدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ودعم الابتكار وريادة الأعمال،  بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الهندية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خاصة في مجالات التعهيد وتوطين صناعة الإلكترونيات.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون القائم بين مصر والهند في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تشمل التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية وتأهيل الكوادر في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

وأكد المهندس رأفت هندي أن التعاون بين مصر والهند في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد توسعا مستمرا، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على التعاون القائم بين البلدين وتعزيزه، لا سيما في مجالات بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ موضحًا أن مصر بما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة للشركات الهندية للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط؛ مشيرا إلى أن توافر قاعدة واسعة من الكفاءات الشابة المؤهلة في مختلف التخصصات التكنولوجية، بما يوفر فرصًا واعدة لتعزيز التعاون والاستثمارات الهندية في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.

ومن جانبه؛ أكد سوريش كيه ريدي سفير الهند لدى مصر اهتمامه بتشجيع الشركات الهندية على الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستضيف الهند خلال أكتوبر المقبل مؤتمرا عالميا متخصصًا في صناعة الهواتف المحمولة، موضحا أن الهند تعد ثاني أكبر مُصنع للهواتف المحمولة في العالم، كما تتمتع بقدرات متقدمة في عدد من الصناعات الحديثة والإلكترونيات، لافتا إلى جهود الهند في الاستثمار بقوة في تطوير البنية التحتية العامة والرقمية، ومن بينها التوسع في نشر كابلات الألياف الضوئية.

وشهد الاجتماع مناقشة الخطوات الجارية لمواصلة التعاون وتطوير أطره بما يتواكب مع الأولويات التكنولوجية الراهنة، وتوسيع نطاق الشراكة بين المؤسسات المصرية ونظيراتها الهندية في مجالات التدريب وبناء القدرات الرقمية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لدعم ريادة الأعمال والابتكار وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم بحث توسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ليشمل الابتكار والبحث والتطوير، وتنمية المهارات المتقدمة، وتبادل الخبرات، ودعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. 
وتطرق الاجتماع إلى سبل تشجيع مشاركة الشركات والمؤسسات المصرية في الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة التي تستضيفها الهند، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.

حضر الاجتماع الدكتور براكاش تشودري سكرتير ثاني للاقتصاد والتجارة بسفارة الهند، و المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، و الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وعدد من قيادات الوزارة.

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