المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أن موازنة العام الحالى تتضمن زيادة حقيقية فى أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للعاملين فى الصحة والتعليم.

قال الوزير، في الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن، أننا نستهدف ونعمل على تحقيق نمو أعلى فى مخصصات الصحة والتعليم وهناك انحياز بالموازنة للتنمية البشرية.

أشار إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير أولوية، وهناك مخصصات للمساهمة فى بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين.

أضاف أن هناك ٤ أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، مؤكدًا أننا نعمل على دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.

أشار ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أن هناك ٩٠ مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، بما فى ذلك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين و٦٫٧ مليار جنيه لدعم السياحة و٦ مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية.

قالت سارة عيد مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، أننا نعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين.. «كلنا شركاء فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة»، لافتة إلى أننا نستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، كما نستهدف شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين فى تحديد أولويات التنمية المحلية.

أضافت أنه تم نشر الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن، بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية: https://2u.pw/8I8OWv