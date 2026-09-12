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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: شكرًا لمليون ممول مسجل بتطبيق الضرائب العقارية

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في تصريحات له اليوم أن الوزارة ملتزمة بتطوير التطبيق الإلكتروني لمصلحة الضرائب جنبًا إلى جنب مع تبسيط الإجراءات، استهدافًا لمنظومة ضريبية أكثر كفاءة وسهولة.

قال وزير المالية، إن «خدمات الضرائب العقارية مع إطلاق الموبايل أبلكيشن.. كل يوم أسهل من الأول واللي جاي أفضل».

أضاف كجوك: «شكرًا لكل واحد وثق فينا وتجاوب معانا.. فقد سجل المواطنون أكثر من مليون وحدة عقارية طواعية، عبر الموبايل أبلكيشن».

وأشار إلى أن هذه الثقة الغالية تدفعنا للعمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة للمواطنين والممولين.

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