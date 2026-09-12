الموعد والقنوات والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة طرابزون وكونيا سبور

تتجه أنظار جماهير كرة القدم ، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فريق طرابزون سبور بقيادة النجم المصري محمد صلاح ، أمام كونيا سبور المحترف ضمن صفوفه مصطفي محمد اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري التركي.

ويحتل فريق طرابزون المركز الرابع عقب جمعه لـ 7 نقاط خلال الجولات الأربع الأولى.

و يعيش كونيا سبور بداية صعبة للغاية في المسابقة ويحتل المركز الأخير في جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويواصل طرابزون سبور مشواره تحت قيادة المدرب المؤقت حسين تشيمشير، الذي تولى المسؤولية الفنية مؤخرًا عقب رحيل فاتح تيكي عن منصبه، بسبب تراجع النتائج وعدم تحقيق الانطلاقة المنتظرة.

ونجح النجم المصري محمد صلاح ، في تسجيل 4 أهداف مع طرابزون سبور في منافسات الدوري التركي حتى الآن، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفريق.

مصطفى محمد يظهر مع كونيا سبور

على الجانب الآخر، يخوض المهاجم المصري مصطفى محمد تجربته الجديدة مع كونيا سبور، بعدما انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نانت الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد كبديل في مواجهة كونيا سبور الماضية أمام إيرزوروم سبور، ويأمل في الحصول على فرصة أكبر خلال مواجهة طرابزون سبور، خاصة في ظل رغبة فريقه في تحقيق أولى نقاطه بالدوري هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور وكونيا سبور في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وكونيا سبور

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة طرابزون سبور وكونيا سبور عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، الناقل للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يبدأ طرابزون سبور المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: مصطفى إسكيلاتش، سافيتش، نوايوو، بينا.

خط الوسط: توفان، فابينيو.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، موتشي، سيمسير.

خط الهجوم: فرانكولينو دجو