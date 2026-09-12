خبير تغذية يكشف مكونات اللانش بوكس التي تدعم التركيز والمناعة

قال الدكتور كريم جمال إن اللانش بوكس المدرسي يجب ألا يقتصر على مجرد وجبة لسد الجوع، بل ينبغي أن يحتوي على عناصر غذائية تساعد على بناء تركيز الطفل ومده بالطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي.

النشويات الطبيعية مصدر مهم للطاقة

وأوضح خلال صباح البلد أن النشويات الطبيعية من العناصر المهمة التي تمنح الطفل الطاقة، ومن بينها البطاطا والبطاطس والخبز الأسمر، مشيرًا إلى أهمية اختيار مصادر غذائية مفيدة ومتنوعة داخل وجبة الطفل.

البروتين يساعد على بناء الجسم

وأشار الدكتور كريم جمال إلى أهمية وجود مصادر للبروتين في اللانش بوكس، مثل البيض والفول، باعتبارها من الأطعمة التي تساعد على بناء الجسم ودعم نمو الطفل.

الخضروات والفاكهة لدعم المناعة

وأكد أن الخضروات والفاكهة من العناصر الأساسية التي يجب أن تتواجد في وجبة الطفل، لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية تساعد على دعم المناعة ومواجهة تغيرات الجو والأمراض.

التنوع سر اللانش بوكس الصحي

وشدد على أن تقديم وجبة متوازنة ومتنوعة تجمع بين النشويات الطبيعية والبروتين والخضروات والفاكهة يساعد على توفير احتياجات الطفل الغذائية، ويدعم طاقته وتركيزه وصحته بشكل عام.