استشاري تغذية علاجية: التخسيس السريع قد يؤدي إلى فقدان العضلات

قالت الدكتورة عبير عزت جرجس، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن التخسيس السريع ليس أمرًا جيدًا، موضحة أن فقدان الوزن السريع يعد أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الكتلة العضلية بشكل كبير.

وأوضحت خلال لقاء عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المعدل المعقول وفقًا للإرشادات هو فقدان 10% من الوزن خلال شهرين أو شهرين ونصف، مشيرة إلى أن الشخص الذي يزن 100 كيلو يخسر 10 كيلو، بينما من يزن 80 كيلو يخسر 8 كيلو.

وأضافت أن الأرقام ليست ثابتة لجميع الأشخاص، كما أن نزول الوزن لا يشترط أن يكون بنفس المعدل كل أسبوع، موضحة أن التقييم يكون على الإجمالي وليس على أسبوع بعينه.

وأكدت أن الهدف هو الحفاظ على الكتلة العضلية مع خفض الدهون، وليس مجرد الوصول إلى رقم معين على الميزان.