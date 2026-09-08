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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يحرج باريس سان جيرمان: الحديث عني يجلب لهم مبيعات هائلة

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

أطلق كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عدة تصريحات مثيرة قبل مواجهة إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، كان أبرزها رده الساخر على حديث البعض عن تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال بعد رحيله عن النادي.

وخلال حواره مع شبكة «بي إن سبورتس»، تلقى مبابي سؤالًا حول ما إذا كان البعض يرى أن باريس سان جيرمان حقق دوري أبطال أوروبا مرتين بسبب رحيله عن الفريق، ليرد قائلًا: «بالتأكيد سيقولون ذلك، لأن الحديث عني يجلب لهم مبيعات هائلة».

وتطرق نجم ريال مدريد إلى الانتقادات الموجهة له ولزميله فينيسيوس جونيور بشأن ضرورة تحسين الأداء الدفاعي، قبل أن يرفض وضع نفسه في مقارنة مباشرة مع البرازيلي.

وعندما سُئل مبابي عما إذا كان يحتاج إلى التطور دفاعيًا مع فينيسيوس، رد: «أنا وفينيسيوس فقط؟»، قبل أن يوضح الصحفي أن الفريق بأكمله بحاجة للتحسن دفاعيًا.

وعقب ذلك، أقر مبابي بضرورة التطور على المستوى الدفاعي، قائلًا: «بالطبع نحن بحاجة إلى التحسن دفاعيًا، وهذا أمر طبيعي. أنا ذكي، لذلك سأخبرك أنني بحاجة إلى التحسن، لكنني لا أحب مقارنة نفسي بالآخرين».

وأضاف: «أفعل الكثير من الأشياء التي لا يفعلها الآخرون، ويحتاج الفريق بأكمله إلى التحسن دفاعيًا، كما نحتاج أيضًا إلى رفع مستوانا».

كما دافع مبابي عن مستوى ريال مدريد بعد التعثر أمام ريال بيتيس، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً جيدًا وصنع العديد من الفرص، لكن المشكلة تمثلت في عدم استغلالها، معترفًا بأنه أهدر عددًا كبيرًا من الفرص خلال المباراة.

وعن طموحات ريال مدريد في الموسم الحالي، شدد مبابي على ضرورة التركيز في كل مباراة على حدة، خاصة مع بداية مشوار دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق سعيد بخوض مواجهة كبيرة أمام إنتر على ملعبه.

وتحدث مبابي كذلك عن جوزيه مورينيو، موضحًا سبب رغبته سابقًا في العمل معه، قائلًا إن المدرب البرتغالي «يعرف كيف يفوز»، بعدما حقق البطولات في مختلف محطاته، كما أشاد بقدرته على منح اللاعبين الثقة والاستقرار والتعامل معهم بصراحة.

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال باريس سان جيرمان

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