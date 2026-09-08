قبل مواجهة أبو قير للأسمدة.. ماذا يفعل الزمالك تحت صافرة محمود ناجي؟

تتجه الأنظار فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء إلى استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن مواجهة الزمالك أمام أبو قير للأسمدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة يبحث خلالها الفريق الأبيض عن مواصلة انطلاقته وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الدولي محمود ناجي في اختبار جديد للطاقم التحكيمي خلال واحدة من المباريات التي يسعى خلالها الزمالك إلى مواصلة حصد النقاط والاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

ويقود محمود ناجي الطاقم التحكيمي للمباراة ويعاونه محمد مجدي سليمان ومحمد محمود لطفي كمساعدين بينما يتولى حسن محمود مهمة الحكم الرابع في حين يظهر عمرو الشناوي على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ويعاونه وليد ناجي.

المباراة الـ15 للزمالك تحت قيادة محمود ناجي

تحمل مواجهة أبو قير للأسمدة رقما جديدا في سجل محمود ناجي مع الزمالك إذ ستكون المباراة رقم 15 التي يتولى خلالها الحكم الدولي إدارة إحدى مباريات الفريق الأبيض بمختلف البطولات المحلية.

وخلال المباريات الـ14 السابقة التي أدارها محمود ناجي للزمالك جاءت النتائج متوازنة إلى حد كبير بعدما حقق الفريق الأبيض 6 انتصارات مقابل 6 تعادلات فيما تلقى هزيمتين فقط.

وتكشف هذه الأرقام أن الزمالك يدخل المواجهة المقبلة بسجل إيجابي نسبيا مع الحكم الدولي رغم أن نسبة الانتصارات لا تتفوق بشكل كبير على عدد المباريات التي انتهت بالتعادل.

25 بطاقة صفراء.. ولا حمراء للزمالك

ولم تقتصر أرقام محمود ناجي مع الزمالك على النتائج فقط إذ شهدت المواجهات الـ14 السابقة إشهار الحكم 25 بطاقة صفراء في وجه لاعبي الفريق الأبيض.

وفي المقابل لم يشهر ناجي أي بطاقة حمراء مباشرة للاعبي الزمالك خلال هذه المباريات وهو رقم يعكس أن مواجهات الفريق تحت قيادته لم تشهد حالات طرد مباشرة للاعبي الأبيض.

كما احتسب الحكم الدولي 4 ركلات جزاء ضد الزمالك خلال المباريات التي أدارها للفريق وهو رقم يستحق التوقف عنده قبل مواجهة أبو قير للأسمدة خاصة أن ركلات الجزاء عادة ما تكون من أبرز العناصر المؤثرة في مسار المباريات.

أبو قير للأسمدة.. مباراة واحدة وسجل غير مكتمل

على الجانب الآخر تبدو علاقة محمود ناجي بأبو قير للأسمدة محدودة للغاية مقارنة بالزمالك إذ لم يسبق للحكم الدولي إدارة سوى مباراة واحدة للفريق في مختلف البطولات.

وجاءت هذه المباراة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر الموسم الماضي وانتهت بخسارة أبو قير للأسمدة أمام منافسه بنتيجة 2-0 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وشهدت المباراة إشهار محمود ناجي بطاقتين صفراوين إلى جانب بطاقة حمراء غير مباشرة ليبقى سجل أبو قير للأسمدة مع الحكم مقتصرا على مواجهة واحدة فقط قبل لقاء الزمالك.

فارق الخبرة بين الطرفين

وتمنح هذه الأرقام الزمالك أفضلية واضحة من ناحية الخبرة السابقة مع الحكم بعدما خاض الفريق 14 مباراة تحت قيادة محمود ناجي بينما لا يملك أبو قير للأسمدة سوى تجربة وحيدة.

لكن في المقابل لا تعني كثرة المباريات بالضرورة أفضلية حاسمة لأي طرف خاصة أن مباراة الغد ستكون مواجهة جديدة تماما وستحسمها تفاصيل الملعب وليس الأرقام التاريخية وحدها.

الزمالك يدخل المباراة بهدف مواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب أكثر من أهدافه في بداية الموسم بينما يأمل أبو قير للأسمدة في تقديم مباراة قوية أمام أحد أكبر أندية الكرة المصرية والخروج بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة.

الزمالك يبحث عن الانتصار الثالث على التوالي

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية بالنسبة للزمالك في ظل رغبة الفريق في الحفاظ على مساره الإيجابي خلال الأسابيع الأولى من بطولة الدوري.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأبيض في استغلال الحالة المعنوية الحالية وتحقيق فوز جديد يمنحه دفعة قوية قبل استكمال مشوار المنافسة في الوقت الذي يدرك فيه أن مواجهة فريق مثل أبو قير للأسمدة قد تحمل العديد من الصعوبات خصوصا مع اعتماد المنافس على التنظيم الدفاعي ومحاولة استغلال أي أخطاء.

في المقابل يدخل أبو قير للأسمدة المباراة مدركا صعوبة المهمة لكنه يمتلك فرصة لكتابة صفحة جديدة في سجله أمام الحكم محمود ناجي بعدما كانت تجربته الوحيدة السابقة معه قد انتهت بالخسارة.