قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبابي يحرج باريس سان جيرمان: الحديث عني يجلب لهم مبيعات هائلة
محمد صلاح يستعد لمواجهة مصطفى محمد فى الدوري التركي
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال يحدد موعد ظهور أحمد حسام مع الزمالك

أحمد حسام
أحمد حسام
عبدالله هشام

قال الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، حرص على طمأنة أحمد حسام، مدافع الفريق، بشأن فرص مشاركته خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا له أنه ما زال ضمن حساباته الفنية.

وأضاف الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”: "أوضح معتمد جمال للاعب أن الموسم لا يزال طويلًا، وأنه سيحصل على فرصته تدريجيًا، خاصة بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي، والتي تتطلب استعادة كامل جاهزيته الفنية والبدنية".

وطالب المدير الفني مدافع الزمالك بمواصلة الاجتهاد في التدريبات، والعمل بقوة للحفاظ على جاهزيته، مؤكدًا له أن الفرصة ستأتي في الوقت المناسب، وأن غيابه عن المشاركة خلال الفترة الحالية لا يعني خروجه من حساباته.


موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وتنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.

معتمد جمال الزمالك أحمد حسام نادي الزمالك فريق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

«تحيا مصر».. بوابة مصر للتجارة العالمية وثمرة شراكة استراتيجية بين القاهرة وباريس

الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة

الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

احتفالات النيروز في قبرص

احتفالية النيروز تجمع أبناء الكنيسة القبطية من مختلف مدن قبرص

بالصور

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد