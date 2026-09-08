معتمد جمال يحدد موعد ظهور أحمد حسام مع الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، حرص على طمأنة أحمد حسام، مدافع الفريق، بشأن فرص مشاركته خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا له أنه ما زال ضمن حساباته الفنية.

وأضاف الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”: "أوضح معتمد جمال للاعب أن الموسم لا يزال طويلًا، وأنه سيحصل على فرصته تدريجيًا، خاصة بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي، والتي تتطلب استعادة كامل جاهزيته الفنية والبدنية".

وطالب المدير الفني مدافع الزمالك بمواصلة الاجتهاد في التدريبات، والعمل بقوة للحفاظ على جاهزيته، مؤكدًا له أن الفرصة ستأتي في الوقت المناسب، وأن غيابه عن المشاركة خلال الفترة الحالية لا يعني خروجه من حساباته.



موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وتنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.