موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة بالدوري.. والقنوات الناقلة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز؛ عندما يستضيف أبو قير للأسمدة، بعد انتهاء مهمته القارية أمام “إيه إس بورت” الجيبوتي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحقق الفوز في دوري الأبطال

وكان الزمالك قد حقق الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وتُعد مشاركة الزمالك الحالية في البطولة القارية هي الأولى له منذ مواجهته الأخيرة أمام المريخ السوداني في نسخة عام 2023.

ويحتاج الزمالك إلى استكمال مهمته بنجاح في مباراة الإياب، المقرر إقامتها يوم 12 سبتمبر الجاري، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وفي دور الـ32، يلتقي المتأهل من مواجهة الزمالك و"إيه إس بورت" مع الفائز من مباراة إيجلز الكونغولي والجيش الرواندي.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة للمباراة

وتنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.