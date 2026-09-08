بالحمالات.. رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أثارت الفنانة رنا رئيس الجدل باطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.

تفاصيل إطلالة رنا رئيس

وتألقت رنا بظهورها بتوب حمالات باللون الأسود اتسم بستايل الكلاسيك المجسم وهو ما كشف عن اناقتها .

وتتميز رنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

من الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



