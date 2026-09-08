الليلة فى الدوري ..الزمالك يبحث عن صدارة مؤقتة أمام أبوقيرللأسمدة.. وسيراميكا كليوباترا يطارد القمة أمام سموحة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم إلى ملاعب الدوري الممتاز مع إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة في مواجهتين تحملان أهمية كبيرة في صراع القمة والقاع وتبحث خلالهما عدة أندية عن حصد النقاط الثلاث لتحسين موقفها في جدول الترتيب.

ويلتقي سموحة مع سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب في مواجهة يسعى خلالها الضيوف لمواصلة الانتصارات والتقدم بقوة نحو صدارة جدول المسابقة بينما يستضيف الزمالك في التوقيت نفسه فريق أبوقير للأسمدة على استاد القاهرة في مباراة تبدو على الورق في متناول أصحاب الأرض لكنها تحمل العديد من الحسابات بالنسبة للفريق الأبيض.

الزمالك يستهدف القمة قبل العودة لإفريقيا

يدخل الزمالك مواجهة أبوقير للأسمدة وهو في موقف جيد نسبيا على مستوى بطولة الدوري بعدما جمع 7 نقاط من أول ثلاث جولات بواقع انتصارين وتعادل ليحتل موقعا متقدما في جدول الترتيب ويصبح أمام فرصة ذهبية للوصول إلى النقطة العاشرة حال تحقيق الفوز.

ويأمل الفريق الأبيض في استغلال المواجهة للانقضاض على صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه مباريات الأهلي وبيراميدز صاحبي القمة برصيد 9 نقاط.

ورغم أن تصدر الزمالك حال حدوثه لن يكون نهائيا في ظل ارتباط منافسيه بمباريات أخرى فإن الوصول إلى القمة في هذه المرحلة يمثل دفعة معنوية مهمة للغاية للفريق وجماهيره خاصة أن المنافسة على اللقب تبدو مفتوحة منذ الأسابيع الأولى للمسابقة.

ولا تتوقف أهمية مباراة اليوم بالنسبة للزمالك عند حدود الدوري إذ تمثل المواجهة اختبارا مهما قبل استكمال مشواره القاري بعدما لم يقدم الفريق المستوى المنتظر في ظهوره الأول بدوري أبطال إفريقيا وهي البطولة التي عاد للمشاركة فيها بعد غياب طويل.

فرصة لتصحيح الأخطاء قبل المعركة الإفريقية

ويبحث الزمالك أمام أبوقير للأسمدة عن أكثر من مجرد تحقيق الفوز إذ يسعى الجهاز الفني إلى الاطمئنان على جاهزية الفريق وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الإفريقية الأخيرة والتي كشفت عن بعض الثغرات التي قد تمثل خطورة حقيقية أمام منافسين أكثر قوة وخبرة على المستوى القاري.

وأصبح الفريق مطالبا بتحقيق انتصار مقنع مع تقديم أداء يمنح الجماهير مؤشرات إيجابية قبل العودة إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا خاصة أن استمرار الأخطاء الدفاعية أو غياب التركيز قد يكلف الفريق كثيرا عندما يواجه منافسين قادرين على استغلال أنصاف الفرص.

ومن المنتظر أن يتعامل الجهاز الفني للزمالك مع المباراة بجدية كاملة مع الاعتماد على العناصر الأساسية وعدم منحها راحة كبيرة في ظل الحاجة إلى حسم اللقاء مبكرا وتجنب أي مفاجأة قد تربك حسابات الفريق.

فالزمالك لا يريد فقط النقاط الثلاث وإنما يسعى إلى استعادة الثقة وتأكيد قدرته على المنافسة محليا وقاريا في الوقت نفسه.

أبوقير للأسمدة يبحث عن مفاجأة جديدة

على الجانب الآخر يدخل أبوقير للأسمدة المباراة برصيد 3 نقاط بعدما حقق فوزا في الجولة الأولى على البنك الأهلي قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام بيراميدز والاتحاد.

ورغم أن الفريق يعد من الصاعدين حديثا إلى الدوري الممتاز فإن بدايته أكدت أنه لا يدخل المسابقة لمجرد الظهور بين الكبار وإنما يمتلك طموحات حقيقية ورغبة في ترك بصمة خلال الموسم.

ويبحث أبوقير للأسمدة عن الخروج بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة سواء بتحقيق مفاجأة أمام الزمالك أو على الأقل اقتناص نقطة توقف مسلسل الهزائم وتمنح الفريق دفعة مهمة قبل استكمال مشواره في البطولة.

ويعي الجهاز الفني للفريق أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الزمالك خصوصا مع الدوافع الكبيرة التي يدخل بها أصحاب الأرض اللقاء لكن الضغوط الواقعة على الفريق الأبيض قد تمنح أبوقير فرصة للعب على عنصر المفاجأة ومحاولة استغلال أي ارتباك أو أخطاء مبكرة.

سيراميكا يطارد النقطة التاسعة أمام سموحة

وفي استاد برج العرب يرفع سيراميكا شعار مواصلة الانتصارات عندما يحل ضيفا على سموحة في مباراة لا تقل أهمية عن مواجهة الزمالك وأبوقير للأسمدة.

وبعد تعثره في الجولة الأولى أمام القناة نجح سيراميكا في استعادة توازنه سريعا وحقق انتصارين متتاليين أمام الاتحاد ومودرن ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

ويستهدف الفريق تحقيق الانتصار الثالث على التوالي والوصول إلى النقطة التاسعة ليضع نفسه بقوة بين فرق الصدارة ويواصل الضغط على المنافسين في الأسابيع الأولى من عمر المسابقة.

ويملك سيراميكا دفعة معنوية واضحة بعد الانتصارين الأخيرين ويسعى لاستغلال تراجع نتائج سموحة من أجل تحقيق فوز جديد يثبت به قدرته على المنافسة مبكرا.

سموحة أمام اختبار صعب للهروب من القاع

في المقابل يدخل سموحة المباراة وهو في موقف لا يحسد عليه بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أول ثلاث جولات ليحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

ويحتاج الفريق السكندري بشدة إلى حصد النقاط الثلاث ليس فقط لتحسين ترتيبه وإنما أيضا لإيقاف نزيف النقاط مبكرا وتجنب الدخول في دوامة المنافسة على مراكز الهبوط.

ورغم البداية المتواضعة فإن سموحة أظهر خلال مواجهته الأخيرة أمام الأهلي أنه قادر على مجاراة الفرق الكبرى وتقديم أداء قوي أمام المنافسين أصحاب الخبرات والإمكانات الكبيرة وهو ما يمنح الفريق وجماهيره أملا في استعادة التوازن أمام سيراميكا.

وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل اختلاف دوافع الفريقين؛ فسيراميكا يريد مواصلة الزحف نحو القمة بينما يخوض سموحة المباراة بحثا عن انتصار يعيد ترتيب أوراقه ويمنحه بداية جديدة في الدوري.