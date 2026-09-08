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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطة لتحقيق الاستدامة المالية.. الزمالك يكشف موعد صرف مستحقات لاعبي فريق الكرة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف مستحقات لاعبي الفريق، إلى جانب خطة النادي للتعامل مع الأزمات المالية والعمل على تحقيق استدامة مالية خلال الفترة المقبلة.

وقال ماهر غريب، في تصريحات خاصة لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة modern mti، إن النادي يستعد لصرف رواتب اللاعبين الخاصة بمستحقاتهم عن الموسم الماضي خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن هناك تحركًا لإنهاء هذا الملف.

وأوضح أن ما يتردد بشأن منح اللاعبين مهلة للنادي من أجل صرف مستحقاتهم غير صحيح، مؤكدًا أن اللاعبين لم يمنحوا النادي أي مهلة بهذا الشأن.

وتطرق مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك إلى ملف أرض أكتوبر، مشيرًا إلى أنه خلال أسبوعين سيتم البدء في العمل الفعلي على الأرض، ضمن خطة النادي لتنفيذ مشروعات تساعد على تحقيق الاستدامة المالية.

وقال غريب: «نسعى لتحقيق استدامة مالية لإنهاء صداع الأزمات المادية»، مؤكدًا أن النادي يعمل على أكثر من محور لتوفير موارد مالية ثابتة خلال الفترة المقبلة.

وكشف ماهر غريب أن الزمالك لديه حاليًا 3 قضايا منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشيرًا إلى أن النادي يسعى للتعامل مع هذه الملفات.

واختتم: «سيكون هناك 7 رعاة على قميص الزمالك، وسيقوموا بضخ 400٪ زيادة عن المواسم السابقة».

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