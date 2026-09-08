مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات

أجرى الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر زيارة تفقدية إلى منطقة آثار المدامود شمال الأقصر يرافقه صلاح الماسخ مدير معبد الكرنك وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل المنطقة الأثرية

وتضمنت الزيارة تفقد معبد المدامود ومتابعة مختلف جوانب العمل بالموقع والتعرف على احتياجات العاملين والمعوقات التي قد تواجههم بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر كفاءة ويساعد على انتظام منظومة العمل داخل المنطقة

كما حرص مدير عام آثار الأقصر خلال الزيارة على لقاء العاملين والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات والعاملين بما يضمن تحسين الأداء والارتقاء بمستوى العمل الإداري داخل المنطقة

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمواقع الأثرية بمحافظة الأقصر وحرص مسؤولي الآثار على رفع كفاءة منظومة العمل وتعزيز الأداء الإداري بما يتناسب مع القيمة التاريخية والأثرية للمواقع التي تمثل أحد أهم المقاصد السياحية بالمحافظة.

وأكدت الزيارة أهمية المتابعة المباشرة للمواقع الأثرية والتواصل مع العاملين بها للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تذليل العقبات بما ينعكس على مستوى الأداء ويحافظ على المواقع الأثرية ويعزز جاهزيتها لاستقبال الزائرين