تريزيجيه يثير القلق في الرياض بإصابة عضلية جديدة

تلقى فريق الرياض ضربة جديدة خلال مواجهة الخليج، بعدما تعرض الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه لإصابة عضلية أجبرته على مغادرة الملعب مبكرًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وتعرض تريزيجيه للإصابة في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، عقب التحام مع المالي بابي كوياتي، ليسقط اللاعب على أرضية الملعب متأثرًا بآلام قوية، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله والدفع بحسن العلي بدلًا منه.

وبحسب مصادر لصحيفة «الرياضية»، كشفت الفحوصات الأولية عن معاناة اللاعب من آلام في عضلة الفخذ الخلفية، فيما يخضع لفحوصات طبية أكثر دقة خلال الفترة المقبلة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.

وتأتي الإصابة الجديدة بعد فترة قصيرة من تعرض تريزيجيه لشد عضلي، تسبب في غيابه عن مواجهة الرياض أمام الأهلي في الجولة الخامسة من دوري روشن.

ويترقب الجهاز الفني للرياض نتائج الفحوصات المتقدمة لتحديد موقف الجناح المصري من المباريات المقبلة، خاصة أن تكرار الإصابة العضلية يضع مشاركته القادمة محل شك حتى ظهور التشخيص النهائي.