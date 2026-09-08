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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا تتحدث عن الأجيال الجديدة من الشباب

يسرا
يسرا
أحمد إبراهيم

تحدثت الفنانة يسرا عن الأجيال الجديدة من الشباب في مجال التمثيل، مشيدة بما يمتلكونه من موهبة وقدرة على تقديم شخصيات وأدوار مختلفة، مؤكدة أن الجيل الجديد يحمل هوية خاصة تميزه عن الأجيال السابقة.

وقالت يسرا خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة": "الأجيال الجديدة عندهم هوية مختلفة، الشباب الجديد رائعين في التمثيل، بس الموضوع اللي بيقدموه ماشي في حتة، الناس بتتكلم في إيه؟ وإيه الحتة اللي رايحين فيها؟".

يسرا : موهبة الشباب الجديد أصبحت واضحة

وأشارت يسرا إلى أن موهبة الشباب الجديد أصبحت واضحة، لافتة إلى أهمية اختيار الموضوعات التي يقدمونها، ومدى ارتباطها بالقضايا التي تشغل الجمهور والمجتمع، مؤكدة أن نجاح أي تجربة فنية لا يعتمد فقط على الموهبة، وإنما يرتبط ايضا بقدرة العمل على طرح أفكار وقضايا تلامس الواقع.

أعمال يسرا

من ناحية اخرى، يعرض حاليا للفنانة يسرا فيلم "الست لما"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش عددا من قضايا المرأة، حيث تجسد خلاله شخصية الإعلامية دينا الكردي.

وتظهر يسرا خلال أحداث الفيلم في دور إعلامية تطلق، بالتعاون مع عدد من السيدات، حملة إلكترونية تحمل اسم "فيتو"، بهدف دعم المرأة والتصدي للعنف والخلافات الأسرية. وسرعان ما تحقق الحملة انتشارا واسعا وتثير حالة من الجدل داخل المجتمع، قبل أن تظهر حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتتصاعد المواجهة بين الطرفين.

ويشارك في بطولة فيلم "الست لما" إلى جانب يسرا كل من درة، وماجد المصري، وياسمين رئيس، وانتصار، ومحمود البزاوي، وعمرو عبد الجليل، ودنيا سامي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم الإعلامية لميس الحديدي ورحاب الجمل.

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