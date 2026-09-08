قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه
أزمة العنوسة تتفاقم في إسرائيل.. أكثر من نصف الشباب بلا زواج
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. 11 قتيلًا بينهم طفلان ومسعفان
انفراجة مرتقبة للبنزين.. النفط يقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع بسبب التصعيد الأمريكي الإيراني
علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية
أكثر 5 سيارات مبيعا خلال أغسطس 2026 في مصر
مادورو يطالب بإسقاط التهم الأمريكية بحجة تمتعه بحصانة رئيس الدولة
انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
موقف إمام عاشور من الانضمام لمنتخب مصر قبل معسكر سبتمبر
كلمة كسرت قلبي.. يسرا تكشف كواليس قرار الانفصال في زواجها الأول
الخارجية الروسية: أزمة إيران أبرز التحديات المطروحة على "بريكس"
هل يوجد مشكلة في وجودي؟.. جاريدو يكشف حقيقة اقترابه من تدريب غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يسرا: أمي علمت فيا كل الحاجات الصح وقامت بدور الرجل والمرأة

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
محمود محسن

كشفت الفنانة يسرا أنها كانت في صغرها شخصية عاطفية للغاية، مليئة بالمشاعر، قائلة: «كنت صغيرة وخضراء وشخصية عاطفية مليئة بالعواطف الجياشة». 


وأضافت خلال لقاء مع برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة «النهار»، قائلة: «كانت حياتي مليئة بالمشاعر والحب وكل حاجة، عواطف. كنت شخصية بريئة للغاية، حياتي كلها مشاعر فقط، حب وفرح، كل شيء بجد، كنت صغيرة».

وعن الفارق بين سيفين الصغيرة ويسرا الآن، قالت: «التجربة والحياة والوقت اللي عدى في عمري كله، الوقعات والوقفات، يعدي عليّ يجمدني».


وعن أهم ثلاث شخصيات أثرت فيها، قالت: «أمي علمت فيا كل الحاجات الصح. أمي قامت بدورين، الرجل والمرأة، وفي ذات الوقت صديقتي، لم تكن مجرد أمي فقط. مر عليها سبع سنوات ولم أنسها يومًا، ولا زلت متأثرة برحيلها». واصلت: «أمي فضلت أربعين يوم في المستشفى».

وتابعت أنه كنت في المستشفى لمدة أربعين يوم، وإنا قاعدة تحت رجليها وبسألها كل شوية: راضية عني.. وبقولها أوعي ما ترضيش عني، ما ينفعش».


ولفتت إلى أنه رغم مرور سبع سنوات على رحيل والدتها، فإنها لم تستوعب الموقف حتى الآن، قائلة: «لحد النهارده ماغيرتش الفرشة مطرح نومتها، مش قادرة أعمل ده».


وعن غياب والدها، علقت قائلة: «غياب أبويا أثر، لكن قواني في نفس الوقت. غيابه لم يجعلني أعلق أي شيء على شماعه  الغياب، أي حاجة حصلت». وسألتها الحديدي: «في الرجال، ألم تبحثي عن شخصية تعوض نموذج الأب؟». لترد يسرا: «فترة كده، لكن بعد شوية اكتشفت إني كنت بس بدور على حاجة فقط أفتقدها، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الأمر صحيح، ولكن حصل معايا».

الخالات وجودهم كان مهم 


واصلت : من الشخصيات التي أثرت في  الخالات وجودهم كان مهم الموضوع الي مقدرش اتكلم فيه معا ماما أروح ليهم

الفنانة يسرا المشاعر التجربة شخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

وزارة التربية في دولة الكويت

الكويت تنهي خدمات 7 آلاف معلم من جنسيات عربية وأخرى لسد فائض الكوادر التعليمية

أسعار الذهب تتراجع اليوم في مصر

صدمة في أسواق الذهب.. وعيار 21 يتراجع اليوم

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي: نقلة نوعية في قطاع رعاية المسنين

صورة ارشيفية

نقيب المحامين يفتتح أعمال تطوير وتجديد مقر نقابة جنوب الجيزة

جهاز مستقبل مصر

من استصلاح الأراضي إلى التصنيع وتجارة المحاصيل.. رئيس جهاز مستقبل مصر يتابع منظومة الإنتاج المتكاملة

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعا خلال أغسطس 2026 في مصر

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

فريق تويوتا جازو يحتفل بثلاثية تاريخية في رالي باراجواي للسيارات

فريق تويوتا جازو
فريق تويوتا جازو
فريق تويوتا جازو

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير
طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير
طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

شيفروليه الأكثر ترخيصا في مصر خلال أغسطس 2026

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد