من استصلاح الأراضي إلى التصنيع وتجارة المحاصيل.. رئيس جهاز مستقبل مصر يتابع منظومة الإنتاج المتكاملة

أجرى الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جولة موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الجهاز، والوقوف على مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز بمختلف مواقع العمل، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الزراعية والصناعية والتجارية التابعة للجهاز.

واستهل رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر الجولة بمتابعة عرض حول مستجدات تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الدلتا الجديدة، المقامة على مساحة 402 ألف فدان، حيث تناول العرض موقف أعمال البنية التحتية، إلى جانب استعراض موقف الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية، وما تشهده هذه المشروعات من أعمال ومتابعات في مختلف مواقعها.

وشملت الجولة كذلك مركز سفنكس لتجارة المحاصيل، ومدينة مستقبل مصر الصناعية، حيث تابع الدكتور بهاء الغنام موقف العمل ومعدلات التنفيذ بالمشروعات، كما امتدت الجولة إلى مشروعات الاستصلاح الزراعي بالسادات والنوبارية وغرب القاهرة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات تنفيذ المشروعات في هذه المناطق.

كما تفقد رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر مجمع قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بمدينة السادات، ضمن الجولة التي شملت عددًا من المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ وموقف العمل بمختلف المشروعات، والوقوف على مستجداتها بصورة متكاملة.