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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث سبل تعزيز التعاون

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة ذات الصلة بقطاع السياحة، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية من هذا القطاع، ولا سيما في ضوء الدور الذي يضطلع به الجهاز في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

جهاز مستقبل مصر 

وفي مستهل اللقاء، رحب شريف فتحي بالدكتور بهاء الغنام، مؤكداً على أهمية تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك بين وزارة السياحة والآثار وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يُسهم في تعظيم دور قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وتناول الاجتماع سبل العمل على تشجيع إتاحة المزيد من الاستثمارات السياحية، ولا سيما الاستثمارات الفندقية، بما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في مصر، ويعمل على استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

كما ناقش اللقاء سبل تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمراسي والموانئ بالمدن السياحية المختلفة، بما يدعم تنمية أنماط سياحية متنوعة، وخاصة سياحة اليخوت والسياحة النيلية والبحرية، ويسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.
 

جهاز مستقبل مصر وزير السياحة والآثار السياحة مصر الحكومة

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