وقع من طوله ..تفاصيل واقعة مدير مدرسة خالد بن الوليد بالجيزة

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن الواقعة المنسوبة لمدير مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، أحيلت للتحقيق العاجل للوقوف على كافة الملابسات ومحاسبة المقصرين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا جاء فيه أن مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية شهدت أزمة مفاجئة عقب زيارة تفقدية أجرتها "سامية إسماعيل"، مديرة الإدارة التعليمية، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وأفادت المصادر بنشوب مشادة بين الطرفين حول أعمال الصيانة والتجديدات، في ظل غياب أي دعم مالي مخصص للمدرسة.

وعبر مدير المدرسة، محمود أبو عمر، عن غضبه جراء الانتقادات الموجهة له، موضحا الاعتماد الكامل على الجهود الذاتية والتبرعات لإجراء الإصلاحات.

وقررت مديرة الإدارة على الفور إلغاء تكليف مدير المدرسة من منصبه بشكل فوري أثناء الجولة، ليتعرض مدير المدرسة لأزمة صحية حادة عقب القرار، نقل على إثرها إلى معهد القلب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.