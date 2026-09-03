قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلام الصيني يبرز زيارة شي جين بينغ إلى مصر ضمن الشراكة الاستراتيجية
بعد تطبيق زيادة سبتمبر.. متى يحق للمالك إخلاء مستأجر الإيجار القديم؟
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين بدهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام
سعر الدولار اليوم الخميس.. أقل سعر في البنوك يسجل 50.87 جنيه
شبكة أطباء السودان: مقتل شخص وإصابة اثنين جراء استهداف الدعم السريع قافلة مساعدات إنسانية
الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم: استقرار جوي وعظمى القاهرة تسجل 35 درجة
رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات
هل يجوز إخراج زكاة المال لمطلقتي لإجراء عملية جراحية؟.. الإفتاء تجيب
«لافروف» : روسيا لن تتوسل لأوروبا لرفع العقوبات
من سوهاج إلى بكين.. شراكات علمية تفتح آفاقًا جديدة للتعليم والبحث والابتكار بين مصر والصين
خطوات تحديث بطاقة التموين وإعادة الدعم.. الرابط والأوراق المطلوبة
هل عدلت إيران أنظمة صواريخها لإطلاق ألغام في مضيق هرمز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الجيزة يكلف الدكتور محمد حسني مديرا لمستشفى العياط المركزي

الدكتور محمد حسني
الدكتور محمد حسني
أحمد زهران

أصدر الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، قرارا بتكليف الدكتور محمد حسني مديرا لمستشفى العياط المركزي، وذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل الطبي والارتقاء بالمستوى الخدمي المُقدم للمواطنين.

يعد الدكتور محمد حسني أحد الكوادر الطبية المتميزة، حيث يعمل استشاريا لطب الأطفال وحديثي الولادة، وحاصل على درجة الماجستير في طب الأطفال من مستشفى «أبو الريش» الجامعي، كما شغل سابقا منصب رئيس قسم الأطفال والحضانات بمستشفى العياط المركزي.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية لرفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات المركزية والنوعية بمحافظة الجيزة، والدفع بالقيادات الشابة لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للأهالي في مختلف المراكز والمدن.

صحة الجيزة محافظة الجيزة مستشفى العياط المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

الاهلي

اتفاق مع عموتة.. أمير هشام يكشف سر استبعاد إمام عاشور أمام سموحة

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع أب ونجله إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي بجمصة

محافظ شمال سيناء: مستمرون في دعم منظومة النظافة ورفع معدلات الأداء

محافظ شمال سيناء: مستمرون في دعم منظومة النظافة ورفع معدلات الأداء

صورة ارشيفية

حريق هائل يلتهم مصنعا للأحذية بمنطقة الحرش في القنطرة غرب بالإسماعيلية

بالصور

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

نسخة منها.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

لأول مرة في تاريخها.. رنج روفر 2027 تدخل عصر الكهرباء بقوة 542 حصانا

رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد