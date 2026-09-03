وكيل صحة الجيزة يكلف الدكتور محمد حسني مديرا لمستشفى العياط المركزي

أصدر الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، قرارا بتكليف الدكتور محمد حسني مديرا لمستشفى العياط المركزي، وذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل الطبي والارتقاء بالمستوى الخدمي المُقدم للمواطنين.

يعد الدكتور محمد حسني أحد الكوادر الطبية المتميزة، حيث يعمل استشاريا لطب الأطفال وحديثي الولادة، وحاصل على درجة الماجستير في طب الأطفال من مستشفى «أبو الريش» الجامعي، كما شغل سابقا منصب رئيس قسم الأطفال والحضانات بمستشفى العياط المركزي.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية لرفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات المركزية والنوعية بمحافظة الجيزة، والدفع بالقيادات الشابة لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للأهالي في مختلف المراكز والمدن.