شبكة أطباء السودان: مقتل شخص وإصابة اثنين جراء استهداف الدعم السريع قافلة مساعدات إنسانية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت شبكة أطباء السودان، عن مقتل شخص وإصابة اثنين جراء استهداف الدعم السريع قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في مدينة الدلنج

وأوضحت أن القافلة المستهدفة كانت محملة بمساعدات منقذة للحياة لأكثر من 5 آلاف مدني يواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء

ولفتت إلى أن استهداف القافلة الأممية يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة ويعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين

ونوهت بان استهداف المساعدات الموجهة للمدنيين وعرقلة العمليات الإنسانية يمثلان انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وحرمان المجتمعات المتضررة من المساعدات المنقذة للحياة يعمق الكارثة الإنسانية.

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بموقف حازم لضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق إلى المدنيين.

ودعت شبكة أطباء السودان إلى ممارسة ضغوط مباشرة على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف قوافل الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني.