القاهرة وبكين تتمسكان بوحدة السودان.. ودعوة مشتركة لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية

أكدت مصر والصين ضرورة احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقف الحرب في السودان

وأعرب الجانبان، في البيان المشترك، عن عزمهما العمل بشكل مشترك من أجل وقف الحرب في السودان، وإطلاق عملية سياسية شاملة تكون بملكية سودانية.

ركيزة أساسية لتحقيق الأمن

وأكد الرئيسان أن دعم استقرار الدول واحترام سيادتها ووحدة أراضيها يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شدد الجانبان على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم السلم والاستقرار والتنمية.

الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار

وأشاد الجانب الصيني بالدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وجهود القاهرة المتواصلة للتوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.