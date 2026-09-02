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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دفعة جديدة للتعاون المالي.. مصر والصين ترحبان بزيادة قيمة اتفاقية تبادل العملات

الرئيس السيسي وشي جين بينج
الرئيس السيسي وشي جين بينج
محمد البدوي

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينج بتجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين وزيادة قيمتها، في خطوة تستهدف دعم التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين البلدين؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

 ترتيبات تبادل العملات المحلية

وأشار البيان المشترك إلى تقدير الجانبين للتعاون المالي القائم، بما في ذلك إصدار سندات «الباندا» الصينية، وتوسيع ترتيبات تبادل العملات المحلية.

دعم الاستثمارات الصناعية 

واتفق الرئيسان على تشجيع المؤسسات المالية في البلدين على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية، ومشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي.

كما اتفق الجانبان على تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار، وتشجيع تسوية المزيد من المعاملات التجارية والاستثمارية بالعملات المحلية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين للأعوام 2024-2028، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

السيسي شي جينبينج العملات تبادل العملات مصر والصين الباندا

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