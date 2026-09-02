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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر والصين تتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التنسيق في القضايا الدولية

مصر والصين
مصر والصين
محمد البدوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الصيني إلى مصر يومي 1 و2 سبتمبر 2026، توافق البلدين على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التنسيق السياسي والاستراتيجي بين القاهرة وبكين؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

مواصلة التبادلات رفيعة المستوى

واتفق الجانبان، وفق البيان المصري الصيني المشترك، على مواصلة التبادلات رفيعة المستوى، والاستفادة من آليات الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين، إلى جانب توطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات.

كما اتفق الرئيسان على توسيع نطاق التنسيق بشأن قضايا الحوكمة العالمية، والدفاع عن مصالح الدول النامية ودول الجنوب العالمي، بما يعزز دورها في صياغة النظام الدولي.

وثمن الجانب الصيني مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرسته مصر، معتبرًا أنه يدعم التعددية الدولية، فيما أكد الجانبان مواصلة البناء على ما تحقق من تطور في العلاقات خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى بناء مجتمع مصري صيني للمستقبل المشترك.

السيسي الرئيس الصيني شي جينبينج

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