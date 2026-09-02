خسارة تتجاوز 16 ريالًا.. ماذا حدث لأسعار الذهب في السعودية اليوم؟!

شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 2 سبتمبر 2026، تراجعًا في السعودية مقارنة بمستوياتها أمس، الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، لتسجل مختلف الأعيرة تحركات هابطة مع استمرار الضغوط على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، فيما خسر الجنيه الذهب أكثرًمن 16 ريال اليوم.

وتراجع الذهب عالميًا إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع، متأثرًا بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات والمخاوف المتعلقة بمسار أسعار الفائدة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 522.82 ريال سعودي، مقابل 525.13 ريال أمس، بتراجع قدره 2.31 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 457.47 ريال سعودي، مقابل 459.49 ريال أمس، منخفضًا بنحو 2.02 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 392.12 ريال سعودي، مقابل 393.84 ريال أمس، بتراجع قدره 1.72 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 304.98 ريال سعودي، مقابل 306.32 ريال أمس، منخفضًا بنحو 1.34 ريال.

وسجلت أوقية الذهب نحو 16261.65 ريال سعودي، مقابل 16333.24 ريال أمس، بتراجع قدره 71.59 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3659.77 ريال سعودي، مقابل 3675.88 ريال أمس، منخفضًا بنحو 16.11 ريال.