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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يفقد 120 جنيهًا ويستقر عند هذا السعر

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر
أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر
رانيا أيمن

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 في السوق المحلية، عند آخر تراجع تم تسجيله يوم أمس الثلاثاء، ليثبت سعر جرام الذهب عيار 21 عند 6209.88 جنيه، وجاء استقرار أسعار الذهب اليوم بعد انخفاض الأسعار أمس بالتزامن مع تراجع المعدن النفيس عالميًا، لتتوقف موجة الهبوط مؤقتًا عند المستويات الحالية، وسط متابعة لحركة الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.

ورغم تراجع أسعار الذهب مع بداية تعاملات سبتمبر، فإن المعدن النفيس كان قد حقق مكاسب قوية خلال شهر أغسطس، لتظل الأسعار اليوم أعلى من مستوياتها التي بدأت بها الشهر الماضي، رغم الخسائر الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء عند 7097.00 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6209.88 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5322.75 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4139.92 جنيه.

ووصل سعر أوقية الذهب إلى نحو 220741.37 جنيه.

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 49679.00 جنيه.

وتُضاف المصنعية والدمغة إلى الأسعار المعلنة للذهب، وتختلف قيمتها من تاجر إلى آخر وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وتصميمها.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر

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