سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 على تراجعات أمس الثلاثاء، إذ شهد المعدن الأصفر عالميا ومحليا هبوطا علي مدار الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سجل الذهب عيار 24 اليوم نحو 7110 جنيهات للبيع مقابل 7050 جنيهًا للشراء.

واستقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين المصريين، عند6220 جنيهًا للبيع مقابل 6170 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5330 جنيهًا للبيع مقابل5290 جنيهًا للشراء.

وتداول سعر الذهب عيار 14 عند 4145 جنيهًا للبيع مقابل 4115 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب يقترب أكثر من حاجز الـ49 ألف جنيه

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى49760 جنيها للبيع مقابل 49360 جنيهًا للشراء، مبتعدًا بذلك عن مستوى الخمسين ألف جنيه الذي كان قريبًا منه في تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الأونصة بالجنيه والدولار

بلغ سعر أونصة الذهب محليًا نحو 221100 جنيهًا للبيع مقابل 219325 جنيه للشراء.

وسجل سعر الأونصة عالميًا عند 4335.01 دولار، متراجعة 123.8 دولار بنسبة هبوط 2.7%

سعر دولار الصاغة

بلغ دولار الصاغة اليوم نحو 51.00 جنيه، مقابل 50.83 جنيه في البنك، محافظًا على الفارق المعتاد بين السعرين الذي يراقبه العاملون في سوق المجوهرات عند حساب تكلفة الاستيراد والتسعير النهائي.