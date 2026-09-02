أحمد حسام عوض يكشف دور شركة الكرة بالأهلي ومُساهمتها في ميزانية قطاع كرة القدم

كشف أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن الدور الرئيسي لشركة الأهلي لكرة القدم، موضحًا طبيعة العلاقة بينها وبين النادي، ومهامها في إدارة الحقوق التجارية والإعلانية والرعاية الخاصة بقطاع كرة القدم.

وقال أحمد حسام عوض، خلال تصريحات عبر قناة الأهلي، إن شركة الكرة مكلفة بإدارة الحقوق التجارية وحقوق الرعاية والحقوق الإعلانية والإعلامية للاعبي وقطاع كرة القدم بالنادي، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على إنهاء اتفاقات الرعاية وتفعيلها بما يساهم في زيادة موارد النادي.

وأوضح أن شركة الكرة هي المسئولة عن حقوق الرعاية الخاصة بالنادي الأهلي، وذلك بموجب تعاقد رسمي بينها وبين النادي، مؤكدًا أن الشركة كيان مملوك للأهلي، لكنه منفصل عنه من الناحية الإدارية والمالية.

وأضاف: «شركة الكورة هي كيان يملكه النادي الأهلي، ولكنه كيان منفصل تمامًا، بذمة مالية منفصلة وإدارة منفصلة، ودي نقطة مهمة جدًا لازم تتشرح».

وأشار عوض إلى أن وجود ممثل عن النادي الأهلي داخل مجلس إدارة شركة الكرة أمر طبيعي، قائلًا: «في كل الشركات الكبيرة بيبقى فيه ممثل عن المالك في مجلس الإدارة، ودوري كعضو مجلس إدارة في شركة الكورة هو ممثل النادي الأهلي أو ممثل مجلس إدارة النادي الأهلي في شركة الكورة».

وتابع أن الشركة تعمل أيضًا على خلق مصادر دخل جديدة بعيدًا عن القنوات التقليدية، مثل رعاية قميص الفريق والأكاديميات والمعسكرات، موضحًا أن هناك توجهًا للاستثمار في مجالات جديدة مثل تكنولوجيا الرياضة والتطبيقات الإلكترونية بهدف تعظيم موارد النادي.

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي أن الشركة حصلت على الحقوق التجارية الخاصة باللاعبين طوال مدة تعاقدهم مع النادي، وهو ما يتيح استغلال هذه الحقوق إعلانيًا وإعلاميًا وتجاريًا.

وقال: «اللاعب بيمضي عقده مع النادي بقيمة معينة، بياخدها وخلاص، إنت النهارده بقيت تعمل مداخيل مختلفة من اللاعبين من خلال استغلالهم إعلانيًا وإعلاميًا وتجاريًا».

وأشار عوض إلى أن هذا الملف ساهم في تحقيق عوائد مالية جيدة للنادي، مؤكدًا أن الشركة نجحت في خلق سوق جديد وجذب رعاة ومعلنين للاستفادة من الحقوق التجارية والإعلانية للاعبي الأهلي.

واختتم تصريحاته بالكشف عن مساهمة شركة الكرة في تحمل جزء من ميزانية قطاع كرة القدم، موضحًا: «بموجب تعاقد رسمي، شركة الكورة بتتحمل 30% من ميزانية كرة القدم في النادي والنادي بيدفع 70% منها»، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل رقمًا كبيرًا، خاصة مع الاستفادة من عقود اللاعبين واستغلالهم تجاريًا وإعلانيًا وإعلاميًا.