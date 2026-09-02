السعودية تعلن تعرض الناقلة «سدر» لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز

تعرضت الناقلة سدر لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز، وذلك قرابة الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي، وذلك بحسب ما أعلنته الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

وذكرت الشركة، في بيان لها ، اليوم الأربعاء، أن الحادث أسفر عن وفاة 2 من البحارة من الجنسية الفلبينية.

وأكدت أنها تواصل اتصالها المستمر بالسفينة، وتنسق بشكل وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري، مع متابعة التطورات عن كثب.

وقالت الشركة: "تظل سلامة موظفي شركة البحري وراحتهم على رأس الأولويات، كما تلتزم الشركة بالعمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة".

وأغلقت إيران مضيق هرمز إلى حد كبير خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو ستة أشهر، مما أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار وتأجيج مخاوف أوسع نطاقاً إزاء التضخم.

وقالت الولايات المتحدة أمس، الثلاثاء، إنها شنت سلسلة غارات جوية على أهداف في إيران خلال الليل، مما دفع إيران إلى الرد، في أخطر تصعيد للصراع بين البلدين منذ أسابيع.