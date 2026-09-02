حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسط الأيام العشرة الماضية

أظهرت بيانات أولية لحركة الشحن صدرت اليوم، الأربعاء، أن 4 سفن لنقل السلع الأساسية عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء، مقارنة بـ10 سفن في اليوم السابق، لتظل حركة الملاحة أدنى من متوسط العبور خلال الأيام العشرة الماضية، والبالغ نحو 13 سفينة يومياً.

وبحسب بيانات أولية أصدرتها شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، شملت السفن الأربع التي عبرت المضيق ناقلة نفط خام عملاقة، وناقلة بحجم بنماكس، وأخرى بحجم كامسارماكس، إضافة إلى ناقلة متوسطة الحجم.

وأوضحت البيانات أن سفينة واحدة كانت في طريقها إلى دخول المضيق، بينما كانت ثلاث سفن تغادره، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز. ومن المتوقع أن تخضع الأرقام للتعديل، في ظل احتمال توقف بعض السفن عن تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال خلال الرحلات.

تراجع أيضاً في حركة الملاحة عبر باب المندب

وفي السياق ذاته، عبرت 18 سفينة لنقل السلع الأساسية مضيق باب المندب أمس الثلاثاء، من بينها 7 سفن دخلت المضيق و11 سفينة غادرته، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 24 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة الماضية.

وضمت السفن التي عبرت باب المندب ناقلتي نفط من طراز أفراماكس وناقلة نفط من طراز سويزماكس.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مع عودة البلدين إلى حالة الحرب عقب أكبر تبادل لإطلاق النار بينهما منذ أسابيع. وفي الوقت الذي هددت فيه واشنطن بشن ضربات أكثر تدميراً، توعدت طهران بالرد، مؤكدة أنها لن تستسلم.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يعد مهتماً بإبرام اتفاق مع الجانب الإيراني.