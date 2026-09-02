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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق طريق السويس القديم

غلق الطريق
غلق الطريق
رامي المهدي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ مشروع استكمال أعمال ربط خط صرف صحى لمشروع مايان بطريق السويس القديم على شبكة الانحدار الرئيسية "الجبل الأصفر" بالقاهرة. الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق السويس القديم مخرج محمد نجيب، المتجه لحديقة الأسرة وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

القادم من مناطق مصر الجديدة باتجاه حديقة الأسرة يسلك محور محمد نجيب حتى ميدان أحمد عرابى فيساراً محور يوسف السباعى فيساراً طريق الشهيد اللواء/ شفيع عبد الحليم والعودة اتجاه طريق السويس القديم.

القادم لطريق السويس القديم من محور محمد نجيب يسلك يميناً الطريق الكائن فيما قبل المطعم المعلق "أسماك المرشدى" اتجاه محور الشهيد اللواء/ شفيع عبد الحليم فيساراً والدوران من الميدان اتجاه طريق السويس القديم وذلك لمدة 24 ساعة فقط اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2026/9/4م.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. 

المرور حركة المرور خط صرف صحى طريق السويس طريق السويس القديم

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