خرق للقانون الدولي..الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أدانت واستنكرت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد فجر اليوم، متابعة: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها.

وأضافات أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مسترسلة: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

ولفتت إلى أن التصعيد الإيراني يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض مساعي التهدئة وخفض التصعيد.

واكدت حق الكويت الكامل في اتخاذ التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.