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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خرق للقانون الدولي..الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أدانت واستنكرت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد فجر اليوم، متابعة: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها.

وأضافات أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مسترسلة: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

ولفتت إلى أن التصعيد الإيراني يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض مساعي التهدئة وخفض التصعيد.

واكدت حق الكويت الكامل في اتخاذ التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

وزارة الخارجية الكويتية الأمم المتحدة مجلس الأمن

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