بعد أشهر من الغياب.. أول ظهور لـ«نور اللبنانية» بعد وفاة زوجها

عادت الفنانة اللبنانية نور إلى الظهور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، بعد غياب استمر نحو 6 أشهر منذ وفاة زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي في مارس الماضي.

وشاركت نور مجموعة من الصور الحديثة ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، مرتدية ملابس باللون الأسود، لتنال الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، الذين عبروا عن سعادتهم بعودتها واشتياقهم لها بعد فترة الغياب الطويلة.

وكان زوج نور اللبنانية، يوسف أنطاكي، قد توفي في مارس 2026، وأُعلن عن خبر وفاته من جانب شقيقه، وسط حالة من الحزن والتعاطف مع الفنانة اللبنانية وأسرتها.



