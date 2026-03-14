لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة نور اللبنانية، زوجها، رجل الأعمال يوسف أنطاكي، برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده معبرة عن حزنها الشديد لرحيله.

وكتبت نور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "رسالة الى السماء إلى ملاكي وحبيب عمري، إلى أحن الرجال وأنقاها، في مثل هذا اليوم اتولدت، اليوم عيد ميلادك، جرت العادة أن نحتفل به مع بعض، لكن هذه السنة لم يشأ القدر أن تكون معنا".

وتابعت: "كنت وما زلت يا جو هدية القدير، وكرم من اللّٰه، كنت وما زلت وستكون دائماً حبيبي وزوجي ومعلمي وصديقي وشريكي وروحي ووالد آبنائي".

وأضافت: "لم أتخيل نفسي يوما أني سأكمل الحياة دونك"، سأسمح لنفسي بنشر رسالة سابقة منك إلى السماء كانت من أحب الصلوات إلى قلبك".

واختتمت: “سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنين حلوة يا جو في السماء، حيث لا وجع ولا حزن، إلى أن نلتقي”.

ورحل رجل الأعمال يوسف أنطاكي، زوج الفنانة نور اللبنانية، عن عالمنا.

وأعلن “بول انطاكي”، شقيق يوسف أنطاكي، عبر حسابه على “فيسبوك”، موعد جنازة وعزاء شقيقه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقام الجنازة ظهر يوم الخميس المقبل في كنيسة القديس كيرلس في منطقة مصر الجديدة، ويقام العزاء في نفس اليوم، الساعة 7.30 مساء.

وتزوجت الفنانة نور من زوجها الراحل يوسف أنطاكي عام 2009 ولديهم طفلان.