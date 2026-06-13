فئات مستبعدة من المنظومة الجديدة ومفاجأة سارة بشأن قيمة الدعم النقدي.. تصريحات تهم المصريين من وزير التموين

رد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، على كل تساؤلات المواطنيين بشان منظومة الدعم النقدي الجديدة التي جاري العمل على تطبيقها ، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”.

الدعم النقدي



أكد شريف فاروق وزير التموين، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحدث اليوم عن ملف الدعم النقدي.

وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منظومة الدعم الحالية ليست على المستوى الذي نرضاه للمواطن".

وتابع شريف فاروق :" كل ما تتحمله الدولة من أموال يجب ان يصل الى المستحق، وأن منظومة الدعم الحالية بدأ ببطاقة التموين التي توارثتها أجيال وهذا الأمر نتج عنه ٢٤ مليون بطاقة تموينية".



ولفت شريف فاروق :" عملنا كثيرا على تنقية البطاقات وهذه المنظومة بوضعها الحالي لن تصل للمستحقين"، مضيفا:" المنظومة تتعلق بعملية شراء القمح وتسليمه للمطاحن وثم يتم تسليم الدقيق للمخابز وهناك أصحاب مصلحة كثيرون وهناك هدر في المنظومة ".

لا نستهدف تقليل الدعم

أكد شريف فاروق وزير التموين، أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم وتوفير أموال الدعم المقدم للمواطن .



وقال شريف فاروق "، :" تعليمات الرئيس السيسي لنا واضحة بأن كل غير مستحق يخرج من منظومة الدعم يتم ضخ أمواله للمستحق، و الدعم المسجل في وزارة المالية لمنظومة التموين كان في حدود ١٤٠ مليار جنيه، وتم رفع قيمة الدعم ل ١٨٠ـ مليار حنيه واحنا بنزود الدعم عام تلو الاخر ولا رغبة في تقليل هذا الرقم".

شرائح للحصول على الدعم

أكد شريف فاروق وزير التموين، أنه هناك اجتماعات يومية بين التموين والوزارات المعنية من اجل الوصول لكل المستحقين لمنظومة الدعم .



وقال شريف فاروق”: ”سيكون هناك شرائح من المجتمع للحصول على الدعم النقدي، ووجود بطاقة تموين مستمرة لأكثر من 30 عام يؤكد أهمية تواجد عملية تخارج المواطن من دائر العوز".

وأكمل شريف فاروق :" تقسيم المجتمع إلى شرائح للحصول على الدعم النقدي هدفه هو إعطاء الأكثر احتياجا اكثر قيمة مالية في الدعم النقدي".

ولفت شريف فاروق: "83 % من المستفيدين من تكافل وكرامة يستحقون صرف التموين “، مضيفا: ”المواطن بينزله في الشهر 150 رغيف خبز و50 جنيه والـ 50 جنيه اللي كانت بتجبله زجاجة زيت وكيلو سكر وكيس مكرونة".

وتابع شريف فاروق: “نضع الشكل النهائي لمنظومة الدعم النقدي وسيتم عرض الملف على الرئيس السيسي وعند بدء المنظومة سوف تراعي الدولة تغير أسعار السلع”.

قيمة مبلغ الدعم النقدي

وقال شريف فاروق : "نحول ما يحصل عليه المواطن من سلع تموينية إلى مبلغ وقيمة هذا المبلغ مازال محل دراسة ونقاش".

وتابع شريف فاروق: "مع كل عرض على الرئيس السيسي لمنظومة الدعم النقدي المبلغ الذي يحصل عليه المواطن يرتفع وأي قرار سنتخذه سيكون في مصلحة المواطن".

وأكمل شريف فاروق: "كلما وفر المواطن في استهلاك الخبز سيحصل على مبلغ مالي لشراء السلع الأخرى".

ولفت شريف فاروق، إلى أننا نحدد سعر الخبز المدعم للمواطن ونلزم المخابز به ونتابع تطبيقه بكل حزم مع كل المخابز على مستوى الجمهورية.

الخبز المدعم بـ 20 قرشا

أكد شريف فاروق وزير التموين، أن المخابز ملتزمة بتوفير رغيف الخبز المدعم بـ 20 قرشا للمواطن ويحصل باقي قيمة رغيف الخبز الفعلية المقدرة بـ 150 قرشا من الحكومة.



وقال شريف فاروق "، :" المخبز شريك مع التموين في المنظومة، و رغيف الخبز المدعم بسعر محدد والسلع التموينية بسعر محدد "، مضيفا:" قيمة مبالغ الدعم النقدي ستكون أكثر مما يحصل عليه المواطن الآن وتواكب عملية التضخم وتغير الأسعار ".



وأكمل شريف فاروق :" اللي هيخرج وهيدخل منظومة الدعم النقدي أصبح أمرا ديناميكيا ومستمرا "، مضيفا:" العالم كله بيقدم الدعم لنسبة محددة من المواطنين ونسب تقدر من 20 لـ 30 % من المجتمع ".

ولفت شريف فاروق :" في مصر حوالي 65 % من الشعب يحصلون على دعم ونحن نرغب في خروج غير المستحق من الدعم "، مضيفا:" اكتشفنا بطاقات تموينية لأشخاص تركوها لأقاربهم وآخرين تركوا البطاقة عند بتاع التموين ولا يستخدمونها.

تنقية البطاقات

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن سيحصل على مبالغ مالية ضمن منظومة التموين الجديدة تكفي احتياجاته الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنقية البطاقات التموينية لضمان خروج غير المستحقين للدعم ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.



وأضاف وزير التموين،، أن الدولة رصدت عددًا من البطاقات التموينية التي تركها أصحابها لآخرين للحصول على السلع التموينية دون وجه حق، مؤكدًا أن هذا الأمر يخالف الهدف الأساسي من منظومة الدعم، وأن الدولة قادرة على توفير الدعم اللازم للمواطنين المستحقين.

وأوضح وزير التموين، أن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الحالية يبلغ 12.5 جنيه، بينما سيصل في المنظومة الجديدة إلى 28 جنيهًا، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل فارق السعر للمواطن من خلال منظومة الدعم الجديدة.

وتابع أن الدولة توفر للمواطن سلة غذائية متكاملة ضمن المنظومة الجدية تضم الدواجن والسكر والزيت والمكرونة والسمن والبيض، مؤكدًا أن الحصول على هذه السلع ليس إلزاميًا، وللمواطن الحرية الكاملة في اختيار السلع التي يرغب في شرائها وفق احتياجاته.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ "كاري أون" بالشكل الجديد للمجمعات الاستهلاكية، بحيث تصبح الملاذ الأول للمواطن في شراء السلع الأساسية، إلى جانب المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتابع: هذه المنافذ ستوفر فرصة تنافسية قوية أمام المنافذ والأسواق الحرة، خاصة أنها ستعمل على مدار اليوم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير السلع للمواطنين بشكل مستمر.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن يحصل شهريًا على 150 رغيف خبز و50 جنيهًا دعمًا إضافيًا، موضحًا أن "الـ50 جنيه المخصصة يحصل منها على قزازة زيت، وكيس مكرونة وكيلو سكر، لكن دلوقتي الأسعار اختلفت"، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع بشكل مستمر تحركات الأسعار وتضعها في الاعتبار ضمن خطط الدعم.

وأكمل شريف فاروق، أننا حذفنا غير المستحقين من التموين واللي قادر على إدخال أبنائه مدارس دولية ومن يسكن في كمبوند لا يستحق الدعم.

وتابع أن مخصصات الدعم بوزارة التموين ارتفعت إلى نحو 180 مليار جنيه، في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار، بهدف مواجهة أعباء المعيشة، لافتًا إلى أن الوزارة تناقش مع مختلف أطراف الحكومة قيمة الزيادة الجديدة في الدعم النقدي، مؤكدًا أن كل اجتماع مع الحكومة أو رئيس الجمهورية يشهد مراجعة مستمرة لقيمة الدعم بما يضمن أن يكون مناسبا ومرضي للمواطن.

