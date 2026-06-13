وزير التموين: الخروج والدخول من منظومة التموين الجديدة أمر ديناميكي

كشف شريف فاروق، وزير التموين، أن وزارة التموين تحدد سعر العيش البلدي والحر مثلا الرغيف 70 جرامًا بـ 150 قرشًا، وعلى المخابز الالتزام به.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 32 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهوري وحوالي 3 آلاف مخبز سياحي.



وأكد شريف فاروق، وزير التموين، أن صاحب المخبز يبيع الرغيف المدعم بـ 20 قرشًا والباقي يحصلها من الحكومة، موضحًا أن المخبز شريك في المنظومة.



وأوضح أنه عندما يكون هناك سعران للسلعة يحدث الخلل، موضحًا أن دور الوزارة بما يخول لها القانون إلزام المخابز بالأسعار المحددة لرغيف الخبز.



وشدد شريف فاروق، وزير التموين، على أنه كلما وفر المواطن في استهلاك الخبز يحصل على مبلغ مالي لشراء سلع أخرى، موضحًا أن الخروج والدخول من منظومة التموين أمر ديناميكي ودائمًا سوف تدخل وتخرج أسر.