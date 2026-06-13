وزير التموين: المخابز ملتزمة ببيع الخبز المدعم بـ 20 قرشا وتحصل باقي القيمة الفعلية المقدرة بـ150 قرشا منا

أكد شريف فاروق وزير التموين، أن المخابز ملتزمة بتوفير رغيف الخبز المدعم بـ 20 قرشا للمواطن ويحصل باقي قيمة رغيف الخبز الفعلية المقدرة بـ 150 قرشا من الحكومة.



وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المخبز شريك مع التموين في المنظومة ".



وتابع شريف فاروق :" رغيف الخبز المدعم بسعر محدد والسلع التموينية بسعر محدد "، مضيفا:" قيمة مبالغ الدعم النقدي ستكون أكثر مما يحصل عليه المواطن الآن وتواكب عملية التضخم وتغير الأسعار ".



وأكمل شريف فاروق :" اللي هيخرج وهيدخل منظومة الدعم النقدي أصبح أمرا ديناميكيا ومستمرا "، مضيفا:" العالم كله بيقدم الدعم لنسبة محددة من المواطنين ونسب تقدر من 20 لـ 30 % من المجتمع ".

ولفت شريف فاروق :" في مصر حوالي 65 % من الشعب يحصلون على دعم ونحن نرغب في خروج غير المستحق من الدعم "، مضيفا:" اكتشفنا بطاقات تموينية لأشخاص تركوها لأقاربهم وآخرين تركوا البطاقة عند بتاع التموين ولا يستخدمونها.

