وزير التموين: رفع الدعم لـ180 مليار جنيه.. ومش عايزين نقلل المقدم للمواطن

أكد شريف فاروق وزير التموين، أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم وتوفير أموال الدعم المقدم للمواطن .

وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تعليمات الرئيس السيسي لنا واضحة بأن كل غير مستحق يخرج من منظومة الدعم يتم ضخ أمواله للمستحق ".

وتابع شريف فاروق :" الدعم المسجل في وزارة المالية لمنظومة التموين كان في حدود ١٤٠ مليار جنيه ".

وأكمل شريف فاروق :" تم رفع قيمة الدعم ل ١٨٠ـ مليار حنيه واحنا بنزود الدعم عام تلو الاخر ولا رغبة في تقليل هذا الرقم".



