بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

تواصل الحكومة، التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، ويأتي الكارت الموحد 2026 كأحد أبرز المشروعات الحديثة التي تستهدف دمج عدد من الخدمات في بطاقة واحدة، بما في ذلك خدمات الدعم التمويني والمعاملات الحكومية والمدفوعات الإلكترونية، حيث يُعد الكارت الموحد خطوة مهمة نحو تقليل التعاملات الورقية وتبسيط الإجراءات على المواطنين، حيث يتيح الاستفادة من الخدمات بشكل أكثر أمانًا وسهولة، مع ربط البيانات الحكومية في قاعدة موحدة تسهم في تحسين كفاءة تقديم الدعم.

مميزات الكارت الموحد

يقدم الكارت الموحد عددًا من المميزات، من أبرزها:

- دمج الخدمات الحكومية المختلفة فى بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحى، والمدفوعات الحكومية.

- إمكانية السحب النقدى والشراء من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلى التابعة للبريد المصرى.

- التأكد من وصول الدعم لمستحقيه باستخدام بصمة ذكية لكل مواطن.

- فتح حساب بنكى لكل مواطن فى الهيئة القومية للبريد دون أى تكلفة.

- تحقيق الشمول المالى من خلال تسهيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية.

استخدامات الكارت الموحد

يعتبر الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع، له العديد من الاستخدامات التى جاءت على النحو الآتى:

1- يستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة.

2- إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار.

3- يستخدم الكارت الموحد، فى معاملات صرف دعم الخبز والسلع التموينية للمواطن من البدالين.

4- يستخدم فى خدمات التأمين الصحى الشامل.

5- يستخدم فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية.

أماكن الحصول على الكارت الموحد

يُتاح للمواطنين استلام الكارت الموحد خلال شهر من استلام الرسالة النصية، وفى حال عدم الاستلام خلال هذه الفترة، يتم توفير شهر إضافى للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يتم إلغاء الكارت، يمكن الحصول على الكارت الموحد، من الأماكن التالية:

- مكاتب البريد.

- مكاتب التموين.

-وحدات التأمين الصحى الشامل.

- ديوان عام محافظة بورسعيد.

خطوات استخراج الكارت الموحد

يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على الكارت الموحد:

1- فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد.

2- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول.

3- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط.

4- إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت