أبرزها امتلاك أكثر من سيارة.. 7 أسباب لوقف بطاقة التموين واستبعادك من الدعم

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب وقف بطاقة التموين واستبعاد الدعم، فقد بدأت في تطبيق إجراءات جديدة تستهدف تحديث بيانات البطاقات التموينية بشكل دوري، بما يشمل إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لبعض البطاقات التي ثبت عدم استحقاقها للدعم، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

أسباب وقف بطاقة التموين واستبعاد الدعم

وحول أسباب وقف بطاقة التموين واستبعاد الدعم، فإنه تستهدف المنظومة الجديدة تقليل حالات التسرب في الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، في إطار من العدالة الاجتماعية والحوكمة الرقمية التي تنفذها وزارة التموين، ومن أبرز أسباب الاستبعاد، هي تكون كالآتي:

ـ عدم حذف المتوفين المقيدين على البطاقة التموينية.

ـ تسجيل أفراد دون وجود صلة قرابة حقيقية داخل الأسرة.

ـ سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار الجهات المختصة.

ـ عدم استخدام البطاقة التموينية في صرف السلع لمدة تتجاوز 6 أشهر متتالية.

ـ وجود بيانات غير دقيقة أو متضاربة داخل منظومة الدعم.

ـ امتلاك أصول أو مؤشرات اقتصادية مرتفعة مثل سيارات حديثة أو وحدات سكنية فاخرة أو حصص في شركات تجارية.

ـ وجود مخالفات تموينية أو قانونية مثل صرف الدعم بغير وجه حق أو مخالفات الحيازة الزراعية.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بشكل مستمر يعد أساسيًا لضمان استمرار الدعم، مشددة على أن أي بطاقة يتم استبعادها يمكن إعادة تفعيلها فور تصحيح البيانات أو إزالة أسباب الإيقاف.

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب تظلمات التموين 2026 وتحديث البيانات للمواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، اعتبارًا من يوم الأحد 14 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة، أن هذا التحديث يعد شرطًا أساسيًا لقبول أي طلب تظلم، حيث لن يتم النظر في أي طلب غير مستوفي لعملية التحديث الإلكتروني عبر المنصات الرسمية.

ويأتي فتح باب التظلمات ضمن خطة الوزارة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم وإعادة تقييم حالات الاستحقاق، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

خطوات تقديم تظلمات التموين 2026

أما عن خطوات تقديم تظلمات التموين 2026، فقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات تقديم تظلمات حذف بطاقات التموين 2026، والتي تمر بعدة مراحل تنظيمية تبدأ بالتحديث الإلكتروني وتنتهي بالمراجعة النهائية، وذلك على النحو التالي:

ـ يقوم المواطن بتحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، من خلال إدخال بيانات الدخل والإنفاق والممتلكات والحيازات والأصول.

ـ بعد الانتهاء من التحديث، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب تظلم رسمي.

ـ إرفاق المستندات الداعمة التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، مع صورة من استمارة التحديث الإلكتروني.

ـ تسجيل رقم التظلم وتاريخه وسبب الاستبعاد لمتابعة حالة الطلب.

ـ تقوم مكاتب التموين بمراجعة الطلبات والمستندات وإعداد كشوف دورية وإرسالها إلى إدارات التفتيش الفني بالمديريات التموينية.

ـ ترفع الملفات إلى وزارة التموين كل 15 يومًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة تفعيل البطاقة أو استمرار الإيقاف.

ـ وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير منظومة الدعم التمويني ورفع كفاءتها، بما يضمن العدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.