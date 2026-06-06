هل يتم إلغاء بطاقات التموين.. الحكومة تكشف خطة التحول إلى الدعم النقدي

تشهد منظومة الدعم في مصر حالة من الجدل والاهتمام خلال الفترة الأخيرة، بعد التصريحات الحكومية المتعلقة بدراسة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر، وهو ما أثار تساؤلات المواطنين حول مصير بطاقات التموين الحالية، وإمكانية إلغائها أو تطويرها ضمن المنظومة الجديدة.

الحكومة: دراسة مكثفة لتطبيق منظومة الدعم النقدي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل دراسة آليات تنفيذ منظومة الدعم النقدي بشكل مكثف، تمهيدًا لبدء تطبيقها خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن هناك اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية لوضع التصور النهائي للمنظومة قبل إعلانها رسميًا.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التحول هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع معالجة أوجه القصور في النظام الحالي.

أهداف التحول من الدعم العيني إلى النقدي

أوضح رئيس الوزراء أن النظام الجديد يستهدف:

القضاء على تسرب الدعم لغير المستحقين

توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة

دعم الأسر الأولى بالرعاية بصورة مباشرة

رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية

وأكد أن الحكومة تعمل على تصميم منظومة تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.

وزارة التموين: تظلمات وإجراءات لإعادة الاستحقاق

في سياق متصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات التعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم ضمن قرارات “إعادة الاستهداف”.

وتشمل الإجراءات:

تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية

تقديم تظلم بمكتب التموين المختص

إرفاق المستندات الداعمة للدخل والحالة الاجتماعية

مراجعة الملفات داخل المديريات التموينية

كما أكدت الوزارة أن مراجعة التظلمات تتم بشكل دوري لضمان سرعة الفصل فيها وإتاحة الفرصة للمستحقين الحقيقيين.

مراجعة شاملة لمنظومة الدعم التمويني

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصادر داخل وزارة التموين، عن وجود توجه لإجراء مراجعة شاملة لملفات الدعم التمويني، تتضمن إعادة تقييم الفئات المستفيدة من البطاقات.

وتشير المقترحات إلى دراسة استبعاد بعض الحالات مثل:

المقيمين في الكمبوندات السكنية

أصحاب السيارات ذات السعة الكبيرة

أصحاب الدخول المرتفعة

بعض الحالات الخاصة التي تمتلك أصولًا كبيرة

كما يجري بحث إعادة توجيه الدعم لفئات أكثر احتياجًا، وعلى رأسها مستفيدو برنامج تكافل وكرامة.

أرقام ضخمة لمنظومة الدعم في مصر

تشير البيانات المتداولة إلى أن:

عدد البطاقات التموينية يصل إلى نحو 67 مليون بطاقة

إجمالي فاتورة الدعم يقترب من 200 مليار جنيه

وهو ما يدفع الحكومة إلى إعادة هيكلة المنظومة لضمان كفاءتها واستدامتها.

هل يتم إلغاء بطاقات التموين؟

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن إلغاء بطاقات التموين، لكن ما يجري هو دراسة تطوير المنظومة أو استبدالها تدريجيًا بنظام دعم نقدي يحقق نفس الهدف مع كفاءة أعلى في الاستهداف.

وتؤكد الحكومة أن أي تغيير سيتم بشكل تدريجي ومدروس، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.