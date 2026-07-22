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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 22-7-2026

الدولار
الدولار
آية الجارحي

 سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، وذلك عقب تراجعه أمس الثلاثاء .

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-7-2026، وذلك ضمن نشرته الخدمية . 

وسجل سعر الدولار في  بنك فيصل الإسلامي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

وسجل في  بنك الإسكندرية 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، فيما وصل في بنك نكست إلى 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 


وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك التجاري الدولي 50.98 جنيه للشراء، مقابل 51.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

 

وبغ سعر الدولار في بنوك:"المصرف العربي الدولي، و العربي الأفريقي الدولي، وHSBC، و المصري الخليجي، و قناة السويس، و التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي" 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 


كما سجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري، وبنك البركة 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني وكريدي أجريكول 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.


وسجل بنك أبوظبي الأول مصر وبنك التعمير والإسكان  50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

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