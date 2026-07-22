اليوم.. افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للناشئين والناشئات بالإسكندرية بمشاركة 14 منتخبًا

تفتتح اليوم بمدينة الإسكندرية منافسات البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، والتي يستضيفها نادي بايونيرز خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

وقالت النائبة عايدة إسماعيل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعضو الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ولجنة التطوير بالاتحاد الدولي، إن حفل الافتتاح يقام في السادسة مساءً بالصالة الكبرى بنادي بايونيرز، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الأندية الرياضية بالمحافظة.

وأوضحت أن حفل الافتتاح يتضمن فقرات فنية متنوعة تشمل عروضًا غنائية، وعروض باليه، وفقرة للجمباز، احتفالًا بانطلاق البطولة القارية.

وأضافت أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من المنتخبات الأفريقية، من بينها مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والكاميرون والسنغال وبوروندي، في منافسات تستهدف اكتشاف المواهب الشابة وصقلها، بما يسهم في دعم مستقبل الكرة الطائرة بالقارة الأفريقية.

وأكدت عايدة إسماعيل أن استضافة الإسكندرية للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة تحت 18 عامًا للمرة الأولى تمثل محطة مهمة في سجل استضافة مصر للبطولات القارية، وتعكس ما تتمتع به المدينة من بنية تحتية رياضية متطورة وإمكانات تنظيمية تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.

وأعربت رئيس اللجنة العليا المنظمة عن تقديرها للدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية لإنجاح البطولة، موجهة الشكر إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، على رعايتهما للحدث وحرصهما على توفير جميع الإمكانات اللازمة لخروجه بصورة تليق بمكانة مصر الرياضية.

كما وجهت الشكر إلى بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، تقديرًا لدعمها استضافة مصر للبطولة، وحرصها على تقديم مختلف أوجه المساندة لضمان نجاح المنافسات وخروجها بصورة مشرفة تعكس تطور الرياضة الأفريقية.