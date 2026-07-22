فينيسيوس جونيور يظهر لأول مرة بعد الإجراء التجميلي بصورة عبر إنستجرام

ظهر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، للمرة الأولى عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول خضوعه لإجراء تجميلي في منطقة الذقن والفك.

فينيسيوس جونيور

ونشر فينيسيوس صورة جديدة عبر خاصية "الستوري"، ظهر خلالها بإطلالة مختلفة، في أول ظهور له بعد الإجراء، وهو ما لفت أنظار الجماهير وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن اللاعب خضع لإجراء تجميلي غير جراحي يهدف إلى إبراز ملامح الذقن والفك، دون أن يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من فينيسيوس بشأن هذه الأنباء.