أجواء صيفية.. نوال الزغبي تطرح اغنيتها الجديدة.. غدا

تستعد الفنانة نوال الزغبي لطرح أغنية جديدة لها تحمل أجواء صيفية ومبهجة وذلك غدا الخميس، ولكنها لم تكشف عن اسمها حتى الآن..

حفل نوال الزغبي فى الساحل

من ناحية أخرى تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي مرتقب يوم 14 أغسطس المقبل، في الساحل الشمالي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الإطلالات الفنية التي تحييها الزغبي خلال شهر آب، إذ من المقرر أن تقدّم لاحقاً حفلاً آخر يوم 28 أغسطس، ضمن فعالية "كاسيت 3" في الأردن.

ومن المنتظر أن تقدّم النجمة اللبنانية خلال حفل الساحل الشمالي باقة من أبرز أغنياتها التي شكّلت علامات فارقة في مسيرتها الفنية، واستقرت على مدى سنوات في ذاكرة الجمهور العربي، في أمسية يترقبها محبّوها لما تحمله من أجواء غنائية مميزة.

عودة نوال الزغبي القوية

وسجلت النجمة نوال الزغبي عودة قوية إلى تونس، حيث أحيت حفلاً جماهيرياً على مسرح Cité des Sciences، وسط حضور تجاوز 3000 شخص، وذلك بعد غياب عن إحياء الحفلات في تونس.

وقدمت نوال خلال الأمسية باقة من أشهر أغنياتها التي صنعت مسيرتها الفنية، إلى جانب عدد من أغاني ألبومها الأخير "يا مشاعر" ، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معها الكلمات وصفق بحرارة طوال الحفل، في أجواء غلب عليها الحماس والحنين، لترسم واحدة من أجمل سهرات صيف تونس.