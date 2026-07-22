محمد الشريف يعلن مفاجأة «عيلة تعمل عمايل».. مصطفى قمر ضيف شرف ومطرب التتر

أعلن المنتج محمد الشريف ، انضمام الفنان مصطفى قمر إلى فريق عمل المسلسل الجديد «عيلة تعمل عمايل»، ليشارك كضيف شرف فى الأحداث، إلى جانب تقديمه أغنية تتر العمل بصوته.

ونشر الشريف، عبر صفحته على موقع «فيس بوك» صورة جمعته بمصطفى قمر، وعلق عليها قائلاً: «مع الصديق العزيز مصطفى قمر.. سينضم النجم مصطفى قمر إلى أسرة مسلسل »عيلة تعمل عمايل«، فى إضافة مميزة للعمل المنتظر، ولن يقتصر حضوره على التمثيل فقط، بل سيقدم أيضًا تتر المسلسل بصوته، ليمنح العمل بصمة فنية خاصة ينتظرها الجمهور بكل حماس.»

وأعلن المنتج محمد الشريف، فى مطلع يوليو الجارى انطلاق تصوير المسلسل فى سوريا، حيث نشر عبر «فيس بوك» رسالة أكد فيها أن بدء تصوير «عيلة تعمل عمايل» من قلب دمشق يأتى فى إطار دعم التعاون الفنى بين مصر وسوريا، موجهًا الشكر إلى لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية على ما قدمته من دعم وتسهيلات، مؤكدًا أن المشروع يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدرامى العربى.

ويعد «عيلة تعمل عمايل» مسلسلًا كوميديًا اجتماعيًا مصريًا سوريا مشتركًا، تدور أحداثه حول عائلة مصرية تسافر إلى دمشق للمطالبة بحقها فى ميراث داخل منزل عربى قديم، لتكتشف أن المنزل تقيم فيه عائلة سورية، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المواقف الكوميدية والصراعات الطريفة التى تعكس اختلاف العادات والثقافات واللهجات بين الشعبين.

ويشارك فى بطولة المسلسل من مصر محمد ثروت ومى سليم، ومن سوريا آندريه سكاف، ونظلى الرواس، وناهد الحلبى، وعبير شمس الدين، وهو من تأليف لؤى النورى وإخراج صفوان نعمو.